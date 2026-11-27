تترقب ملايين الأسر بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بعد إقرار رفعه إلى 8500 جنيه شهريا اعتبارا من يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 7000 جنيه، ضمن حزمة قرارات تستهدف تحسين دخول العاملين وتوفير قدر أكبر من الحماية الاجتماعية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2027 إلى 8500 جنيه

وتتضمن القرارات الجديدة تفاصيل تتعلق بصافي الراتب بعد خصم الضرائب والتأمينات، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيها، وتحديد حد أدنى لأجر الساعة في الأعمال المؤقتة والعمل لبعض الوقت، بما يشمل أنظمة تشغيل مختلفة داخل القطاع الخاص.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2027.. كم يحصل الموظف بعد الخصومات؟

كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي الراتب المتوقع حصول العامل عليه بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، وذلك بعد خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب المستحقة.

ويأتي هذا التوضيح لبيان الفرق بين إجمالي الأجر المحدد في القرار، والراتب الذي يحصل عليه الموظف فعليا بعد الاستقطاعات القانونية، إذ يبلغ الحد الأدنى الجديد 8500 جنيه شهريا، بينما تختلف قيمة صافي الدخل وفقا للخصومات المطبقة على كل حالة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

يبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارا من الخميس 1 يناير 2027، ليصل الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه بدلا من 7000 جنيه، بزيادة شهرية تبلغ 1500 جنيه.

وكان الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد ارتفع إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025، واستمر العمل بهذا المستوى خلال عام 2026، قبل إقرار الزيادة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل.

وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات دخول العاملين.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2027 إلى 8500 جنيه

العلاوة الدورية السنوية للقطاع الخاص 2027

تضمنت قرارات المجلس القومي للأجور إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وحدد المجلس قيمة العلاوة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمة الزيادة في جميع الأحوال عن 350 جنيها.

وبذلك ترتبط قيمة العلاوة بأجر الاشتراك التأميني لكل موظف، مع ضمان حصول العامل على زيادة سنوية لا تقل عن الحد الأدنى الذي أقره المجلس.

34 جنيها حدا أدنى لأجر الساعة في العمل المؤقت والجزئي

امتدت قرارات رفع الأجور إلى العاملين بنظام التشغيل المؤقت والعمل لبعض الوقت، حيث وافق المجلس القومي للأجور على تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة عند 34 جنيها صافيا.

ويستهدف القرار تنظيم المقابل المالي للعاملين الذين لا يعملون بنظام الدوام الكامل، ووضع حد أدنى واضح للأجر الذي يحصلون عليه مقابل ساعات العمل الفعلية، بما يعزز حماية حقوقهم المالية داخل سوق العمل.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص خلال 2025

استعرض الاجتماع مؤشرات سوق العمل في مصر، ومن بينها أعداد العاملين بالقطاع الخاص، حيث أظهرت البيانات التي عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد العاملين بهذا القطاع بلغ نحو 26.5 مليون عامل خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل.

وتناولت المناقشات تطور معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الفجوة بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، مع الإشارة إلى تحسن نسبي في معدلات مشاركة المرأة.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية القطاع الخاص باعتباره أحد المكونات الرئيسية لسوق العمل، ومصدرا مهما لتوفير فرص التشغيل واستيعاب ملايين العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2027 إلى 8500 جنيه

خطة حكومية لتحسين الأجور حتى عام 2030

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الحكومة لعرض التصورات المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدا لمناقشتها والتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات الخاصة بتحسين دخول العاملين ووضع رؤية ممتدة لملف الأجور حتى عام 2030.

وتستهدف هذه الخطوة وضع تصور طويل الأجل لزيادة الأجور، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو، إلى جانب دراسة قدرة المنشآت على تحمل الزيادات وضمان استمرار أنشطتها وتوسعها.

تطور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2022 حتى 2027

شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، وجاء تطوره وفقا للمستويات المعلنة على النحو التالي:

يناير 2022: 2400 جنيه.

يناير 2023: 2700 جنيه.

يوليو 2023: 3000 جنيه.

يناير 2024: 3500 جنيه.

مايو 2024: 6000 جنيه.

مارس 2025 وحتى 2026: 7000 جنيه.

يناير 2027: 8500 جنيه.

وبالمقارنة بين يناير 2022 ويناير 2027، يرتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 8500 جنيه، بزيادة إجمالية تبلغ 6100 جنيه خلال 5 سنوات.

وتأتي الزيادة المقررة لعام 2027 ضمن حزمة أوسع تشمل تحسين الأجور والعلاوات الدورية وتنظيم الحد الأدنى لأجر الساعة، بالتوازي مع إعداد رؤية حكومية تستهدف تطوير مستويات دخول العاملين خلال السنوات المقبلة.