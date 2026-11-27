أدى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، صلاة الجمعة بمسجد المحطة بقرية الشناوية بمركز ناصر، وعقب الصلاة أدى صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، ترحمًا على المتوفين وتضامنًا مع أسرهم وذويهم في مصابهم الأليم، وذلك تنفيذًا لما قررته وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بني سويف.

وتناول الشيخ سعيد حسن حميدة، إمام وخطيب المسجد، في خطبة الجمعة موضوع «التكاتف والمواساة وقت الشدائد والتضامن وقت الأزمات»، مؤكدًا أهمية التراحم والتعاون ومساندة الآخرين، لا سيما في أوقات الأزمات، موضحًا أن ما حدث في حادث الطريق الدائري يستوجب الوقوف إلى جانب المصابين وأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن المسلمين كالجسد الواحد، يتألم بعضهم لآلام بعض.

واستعرض الخطيب صورًا متعددة للتراحم والمواساة، منها إطعام الطعام، والمساعدة بالمال، وزيارة المريض، وقضاء حوائج الناس، والكلمة الطيبة والدعاء.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع «أنواع الشهداء في الإسلام»، موضحًا أن الشهادة لا تقتصر على من يُقتل في سبيل الله، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف الذي بيّن عددًا من صور الشهادة، ومنها الوفاة بالطاعون أو الغرق أو الهدم أو الحرق، وغيرها مما ورد في الحديث الشريف.