ختتمت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في أعمال الكلى الصناعي، والتي انطلقت يوم السبت 21 نوفمبر الجاري واستمرت على مدار الأسبوع، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.



جاء تنفيذ الدورة ثمرة تعاون مشترك بين إدارة التمريض برئاسة الدكتورة مها حسن، مديرة الإدارة، وإدارة الطب العلاجي برئاسة الدكتورة حنان حسين، مديرة الإدارة، وبالتنسيق الكامل مع الدكتورة دعاء فاروق، مسؤول وحدات الكلى الصناعي بالمديرية.



​دمج التكنولوجيا والهندسة الطبية في التدريب

​ركزت الدورة في جانبها الفني المتخصص على التكنولوجيا الحديثة في مجال الغسيل الكلوي؛ حيث قدم المهندس محمد سعيد، مدير منطقة شمال الصعيد بشركة EGMED، شرحًا عمليًا لآليات التعامل الأمثل مع ماكينات الغسيل الكلوي ومؤشرات كفاءة الجلسة.



​كما تناول المهندس محمد جمال، مهندس بقسم معالجة مياه الغسيل الكلوي بالمجموعة المصرية والمسؤول عن أنظمة التغذية المباشرة (Direct Feeding) لوحدات معالجة المياه من إنتاج شركة Fresenius، التدريب الفني على وحدات معالجة المياه المخصصة للغسيل الكلوي؛ لضمان أعلى مستويات النقاء والأمان.



​محاور علمية وعملية شاملة

​وشارك في تقديم الشق التمريضي بالبرنامج فريق من مشرفات التمريض العلاجي بإدارة التمريض، حيث تناولت الجلسات حزمة متكاملة من الموضوعات التطبيقية التي يحتاجها طاقم التمريض يوميًا، شملت:

​الرعاية التمريضية قبل وأثناء وبعد جلسة الغسيل الكلوي.

​التعامل الفوري مع مضاعفات الغسيل الكلوي.

​تشريح الجهاز البولي.

​التثقيف الصحي والتغذية المناسبة لمرضى الكلى.

​آليات التسليم والتسلم الدقيق.

​العلاج بالأكسجين ونقل الدم.

​الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والتعامل مع جهاز الصدمات الكهربائية.

​ورشة عمل ختامية وتطوير مستمر



​واختُتمت فعاليات الدورة اليوم بورشة عمل تطبيقية لمراجعة كافة المحاور العلمية والعملية، وترسيخ المهارات المكتسبة عمليًا بمشاركة فريق إدارة التمريض بالمديرية.



​وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة المستمرة لإدارة التمريض للتدريب والتطوير المهني، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء التمريضي بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة وسلامة مرضى الكلى الصناعي بمحافظة بني سويف.