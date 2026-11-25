تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، شارك وفد من الجامعة في احتفالية اليوم الوطني لسلطنة عُمان؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون والتواصل الثقافي والعلمي مع الأشقاء العرب، واحتفاءً بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد عراقة التاريخ العُماني وأصالته، وتعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان الشقيقة.

وقد شهدت الاحتفالية حضور وفد الجامعة وتقديم التهنئة إلى السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، حيث أعرب أعضاء الوفد عن خالص تمنياتهم لسلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعبًا بدوام التقدم والازدهار، وللعلاقات المصرية العُمانية بمزيد من التعاون والنماء في مختلف المجالات.

وضم الوفد المشارك كلاً من: الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام السابق والمستشار الإعلامي للجامعة، والدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عثمان، وكيل كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحيم درويش، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، والدكتور هشام بشير، وكيل كلية السياسة والاقتصاد لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور طارق علي، أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به جامعة بني سويف في دعم العلاقات الثقافية والأكاديمية مع المؤسسات العربية الشقيقة، وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي بما يسهم في ترسيخ قيم الأخوة والتعاون والتكامل بين الشعوب العربية.

كما أوضح الدكتور طارق علي، أن مشاركة وفد الجامعة في هذه المناسبة تعكس حرص جامعة بني سويف على الحضور الفاعل في مختلف الفعاليات الثقافية والدبلوماسية العربية، بما يتسق مع رسالتها العلمية والمجتمعية ودورها في بناء جسور التواصل الحضاري وتعزيز الحوار الثقافي بين الدول العربية.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة مهمة لتعزيز أوجه التعاون الثقافي والعلمي بين المؤسسات المصرية والعُمانية، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك ويعزز من أواصر المحبة والتفاهم بين الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ممدوح مكاوي عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية التي تبرز عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تفتح آفاقاً أرحب للتلاقي الفكري والأكاديمي وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

