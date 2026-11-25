اتهمت مؤسسة الرئاسة الروسية "الكرملين"، رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بالوقوف ضد إنهاء الصراع في أوكرانيا عام 2022، ومواصلة تبني توجهات بعيدة كل البعد عن السلام.

وأكد الكرملين، في بيان له، أن نشر وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا.

وقال الكرملين: “روسيا ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في إطار العملية العسكرية الخاصة لتحقيق الأهداف الوطنية المحددة”.

وتابع: "بوتين يستقبل الرئيس الكازاخستاني توكاييف مساء اليوم، حيث سيشارك الزعيمان غدا، الخميس، في مؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه شركة "سبيربنك."

ولفت الكرملين إلى أن موسكو لا تعتزم الكشف عن فحوى المفاوضات الثلاثية وتتمسك بسرية تفاصيلها.