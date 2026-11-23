تُظهر صورة التقطتها أقمار فانتور الصناعية سفينة تبدو أجزاء منها في المياه بجانب رصيف بحري في بنغازي. كما يظهر على طول الرصيف حطام متناثر ومساحات

حذرت روسيا الاثنين من تصاعد التوترات في بحر البلطيق، إثر تعرض سفينة شحن روسية السبت لهجوم بطائرة مسيّرة قالت فنلندا إن أوكرانيا نفذته.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "إنه بالفعل توجه خطير للغاية، يتمثل في توسع النشاط الإرهابي في منطقة بحر البلطيق... هذا أمر بالغ الخطورة، ويؤدي طبعا إلى تصعيد التوترات في المنطقة".

مسؤولية أوكرانيا عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية أوكرانيا عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الضربات التي وقعت قبالة مدينة بنغازي.

وكتب على منصة إكس "حصل كل شيء قبالة السواحل الليبية. نشر جنودنا سبعة زوارق مسيرة أوكرانية الصنع. وعلى الرغم من كل محاولات العدو للتصدي لها، أُغرقت الفرقاطة الروسية "ميركوري"، مؤكدا "هدفنا الثاني كان سفينة الشحن الروسية "إم في أنجارا"، التي كان العدو يستخدمها لنقل الأسلحة.

وقال النتيجة: تمت إصابة الهدف".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "ميركوري" هي "إحدى أحدث سفنهم، وقد دخلت الخدمة عام 2023، خلال الحرب الشاملة"، مؤكداً أيضاً تدمير مروحية قتالية من طراز "كا-27" في الضربة التي استهدفت "ميركوري".

وكانت السلطات في شرق ليبيا قد أفادت بأن سفينة تجارية ثانية تعرضت لهجوم بمسيّرات مساء الأحد قرب مدينة بنغازي، بعد بضع ساعات من تعرّض سفينة روسية لانفجار يرجح أنه ناتج عن استهداف بمسيّرات.

قلق الأمم المتحدة

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد"، داعية "إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل (...) ومحاسبة المسؤولين".

وحذّر بيان الأمم المتحدة من "جرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع" مؤكداً أن ليببا لا ينبغي "أن تصبح ساحة للصراعات الخارجية".

وأفادت تقارير إعلامية بأن السفينة كانت تبحر رافعة علم مالطا.

إدانة ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً لهيئة رئاسته، اليوم الاثنين، لبحث ما وصفه بالاعتداءات التي استهدفت ميناء بنغازي البحري و"تداعياتها على السيادة الوطنية وأمن الملاحة البحرية"، بحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق إن مجلس النواب يدين "بأشد العبارات" الاعتداءات التي استهدفت الملاحة التجارية، معتبراً أنها تمثل "انتهاكاً للسيادة الليبية وتهديداً لسلامة الملاحة البحرية وللأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط".

ذكر بليحق إن الحفاظ على السيادة الوطنية والتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها يتطلبان توحيد الصف الوطني والإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على حماية أراضيها ومياهها الإقليمية ومصالحها الاستراتيجية.

وأضاف أن مجلس النواب يتابع نتائج التحقيقات الجارية بشأن الهجمات، مؤكداً ضرورة تحديد الجهات المسؤولة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الدولة الليبية وصون أمنها ومصالحها الوطنية.

وجاء الهجوم في وقت تكثّف أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى ضد أهداف روسية في سياق الحرب بين الطرفين التي اندلعت بغزو روسي لأراضي أوكرانيا سنة 2022 وتسبّبت بمقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

وكانت فنلندا أعلنت السبت أنها رصدت هجوماً بطائرة مسيّرة أوكرانية على سفينة شحن روسية في بحر البلطيق، معتبرة أن لـ"كييف الحق في الدفاع عن نفسها".

وفي حين لم تحمّل السلطات في شرق ليبيا أيّ جهة مسؤولية هجوم الأحد، أكدت أن ليبيا "ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية".

في طريق عودتها

وقالت الحكومة ومقرها بنغازي في بيان أن السفينة الروسية كانت في طريق عودتها إلى بلادها، وتوقفت في ميناء بنغازي لأغراض التزود بالوقود والمؤن، ضمن اتفاقات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأشارت في البيان إلى سلامة ميناء بنغازي والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

وقررت فتح "تحقيق شامل" بالتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابسات الهجوم ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

رفض تحويل ليبيا لساحة صراعات

من جانبها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس في الغرب الليبي رفضها تحويل ليبيا إلى "ساحة للصراعات الدولية وتصفية الحسابات بين القوى الخارجية".

وفي مارس، غرقت الناقلة الروسية "أركتيك ميتاجاز" قبالة السواحل الليبية إثر هجوم حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا مسؤوليته.

وقالت الحكومة المعترف بها دولياً إنها ترفض استخدام أراضي ليبيا وموانئها ومياهها الإقليمية "في أنشطة عسكرية أو لوجستية، من شأنها تعريض أمن الليبيين وسيادة الدولة للخطر".