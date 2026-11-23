تلقت العديد من المدارس في أنحاء الدنمارك، اليوم /الاثنين/ تهديدات بوجود قنابل، فيما دعت الشرطة المواطنين إلى التزام الهدوء، مؤكدة عدم وجود ما يدعو للقلق في الوقت الراهن.

وأفادت منصة "أومني" الإخبارية المحلية بتلقي مدارس في عدة مناطق، من بينها جزيرة فونين، تهديدات بوجود قنابل.

ونقلت المنصة عن شرطة فونين قولها - في بيان صحفي - إن إدارات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها شرطة فونين، تتلقى حاليًا بلاغات بشأن تهديدات بوجود قنابل تستهدف عددًا كبيرًا من المدارس.

وأكدت الشرطة أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدعو إلى القلق، داعية إلى التحلي بالهدوء في ظل التعامل مع البلاغات الواردة.