تقام اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، يأتي في مقدمتها لقاء الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مواجهة الهلال السعودي أمام نيفتشي، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتشهد منافسات الدوري المصري 3 مباريات قوية، أبرزها القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، بينما تتواصل منافسات الدوريات الأوروبية، بإقامة مواجهات في الدوريين الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وتتجه الأنظار إلى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تشهد عددًا من المواجهات المهمة، بالإضافة إلى مباريات كأس العالم للناشئين، التي تشهد مشاركة منتخبات تسعى لمواصلة مشوارها في البطولة.

ونستعرض في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة ضد الزمالك – الساعة 5:00 مساءً – ON Sport MAX.

وادي دجلة ضد الاتحاد – الساعة 5:00 مساءً – ON Sport Plus.

الأهلي ضد بيراميدز – الساعة 8:00 مساءً – ON Sport.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد ضد إيفرتون – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليفانتي ضد إلتشي – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا ضد فيورنتينا – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

نيفتشي ضد الهلال – الساعة 3:45 مساءً – beIN Sports HD 1.

العين ضد الاستقلال – الساعة 6:00 مساءً – beIN Sports HD 2.

الشمال ضد الأهلي – الساعة 6:00 مساءً – beIN Sports HD 1.

تراكتور ضد الوصل – الساعة 6:00 مساءً – beIN Sports HD 3.

الاتحاد ضد باختاكور – الساعة 8:15 مساءً – beIN Sports HD 3.

القوة الجوية ضد الغرافة – الساعة 8:15 مساءً – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

طاجيكستان ضد كرواتيا – الساعة 2:30 مساءً.

إسبانيا ضد فيجي – الساعة 2:30 مساءً.

أوزبكستان ضد جامايكا – الساعة 3:00 مساءً.

السنغال ضد كوبا – الساعة 3:30 مساءً.

إيطاليا ضد كوت ديفوار – الساعة 4:30 مساءً.

المغرب ضد الصين – الساعة 5:00 مساءً.

مالي ضد بلجيكا – الساعة 5:30 مساءً.

فيتنام ضد نيوزيلندا – الساعة 5:30 مساءً.