كشف نادي بيراميدز عن قميصه الجديد والذي من المقرر أن يرتديه طوال الموسم الجاري، من إنتاج شركة "بوما" الألمانية.

ومن المقرر أن يظهر القميص للمرة الأولى خلال مباراة الفريق اليوم أمام النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي

- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

- خط الدفاع: كريم حافظ، محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي

- خط الوسط: وليد الكرتي، مهند لاشين، محمود صابر

- خط الهجوم: زيكو، مصطفى فتحي، يوسف أوباما