تحمل مواجهة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، طابعًا مغربيًا خاصًا، في ظل الحضور اللافت لأبناء المغرب داخل صفوف الفريقين، سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو اللاعبين، لكن تبقى المواجهة المرتقبة بين الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، ووليد الكرتي، لاعب وسط بيراميدز، واحدة من أبرز المشاهد المنتظرة في القمة.

وتشهد المباراة حضورًا مغربيًا مميزًا، إذ تضم قائمة الأهلي الرباعي أشرف بن شرقي وأشرف داري ورضا سليم وسفيان بن جديدة، إلى جانب المدير الفني الحسين عموتة، بينما يمثل المغرب في صفوف بيراميدز الثنائي وليد الكرتي ومحمد الشيبي.

ويأتي هذا الحضور المغربي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة أن المباراة تجمع بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة في سباق المنافسة على اللقب.

ورغم تعدد المواجهات المنتظرة بين العناصر المغربية في الفريقين، فإن الأنظار تتجه بصورة أكبر إلى اللقاء الذي يجمع عموتة بتلميذه السابق وليد الكرتي، بعد سنوات من العمل المشترك والنجاحات التي حققها الثنائي داخل الملاعب المغربية.

عموتة والكرتي.. ثنائية صنعت المجد مع الوداد المغربي

تعود العلاقة الكروية بين الحسين عموتة ووليد الكرتي إلى فترة تولي المدرب المغربي قيادة الوداد الرياضي، حيث شهدت تلك المرحلة تألق لاعب الوسط صاحب الـ32 عامًا، الذي أصبح أحد العناصر المهمة في تشكيلة الفريق تحت قيادة عموتة.

وخاض وليد الكرتي 38 مباراة تحت قيادة المدير الفني الحالي للأهلي، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، ليؤكد دوره المؤثر في المنظومة الفنية للفريق خلال تلك الفترة.

وشهدت حقبة عموتة مع الوداد واحدة من أبرز المحطات في تاريخ النادي، بعدما توج الفريق المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017 على حساب الأهلي، في مواجهة نهائية لا تزال حاضرة في ذاكرة جماهير الفريقين.

وكان وليد الكرتي أحد أبطال تلك الملحمة، بعدما سجل هدف فوز الوداد في مباراة الإياب بالدار البيضاء، ليقود فريقه نحو التتويج باللقب القاري، ويمنح مدربه الحسين عموتة واحدة من أهم البطولات في مسيرته التدريبية.

مواجهة جديدة بعد سنوات من المجد المغربي

وتحمل قمة الأهلي وبيراميدز فرصة لاستعادة ذكريات تلك المرحلة، لكن هذه المرة سيكون عموتة على مقاعد البدلاء مديرًا فنيًا للأهلي، بينما يقف وليد الكرتي في الجهة المقابلة مدافعًا عن ألوان الفريق السماوي.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الفنية بين المدرب ولاعبه السابق، في ظل معرفة كل طرف بإمكانات الآخر، وهو ما قد يضيف أبعادًا تكتيكية خاصة إلى اللقاء، خصوصًا أن الكرتي يمتلك خبرات كبيرة في المباريات الكبرى وقدرة على التأثير في أداء فريقه بوسط الملعب.

وبين ذكريات التتويج الأفريقي مع الوداد وطموحات المنافسة على لقب الدوري المصري، تتجدد المواجهة المغربية بين عموتة والكرتي، في فصل جديد من علاقة كروية صنعتها النجاحات قبل أن تجمعهما المنافسة في معسكرين متقابلين.