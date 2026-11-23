تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عن "سيادة الدولة والأسلحة النووية، في تصريحات خطيرة ومثيرة، كمثل تصريحاته السابقة.

وتكلم ميدفيديف، خلال مقال، عن الجوانب القانونية الدولية لضمان الأمن القومي.

وأكد أن أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي خلقت، من الناحية الشكلية، مواقف تتيح لروسيا إمكانية توجيه ضربة نووية، غير أن موسكو تجري تقييماً شاملاً لمدى تناسب الضرر مع تدابير الرد قبل اتخاذ قرار من هذا القبيل.

وقال ميدفيديف: "من الناحية الشكلية، تسبب الطرف الذي يواجهنا بشكل جماعي (أوكرانيا، ودول حلف الناتو، وعدد من الدول الغربية) في خلق مواقف تجيز فيها روسيا توجيه ضربة نووية".

وفي الوقت ذاته، أشار ميدفيديف إلى أن الرئيس الروسي، عند اتخاذ مثل هذه القرارات، "يسترشد دائماً بتحليل شامل لجميع العوامل، وبمبدأ التناسب بين الضرر الفعلي الواقع والتدابير المتخذة للرد عليه".