أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء حادث الانفجار الذي وقع في ميناء بنغازي بدولة ليبيا، وتؤكد تضامنها الكامل مع ليبيا، وأن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشددت الجامعة على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، وتجدد رفضها للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

كما تؤكد رفضها الزج بليبيا أو بأي دولة عربية في الصراعات الإقليمية والدولية، أو استخدام أراضي الدول العربية ومياهها ساحةً لهذه الصراعات، وتدعو إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.