​خطوة جديدة تعزز مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المصرفي المصري، بعدما بات بإمكان ملايين من عملاء الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» في مصر إتمام عمليات الشراء والدفع اللاتلامسي مباشرة عبر هواتفهم المحمولة، دون الحاجة إلى حمل البطاقات البنكية البلاستيكية أو إخراجها من المحفظة، وذلك بالاعتماد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

​البنوك المفعّلة للخدمة وتطبيقاتها

و​تتوفر خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لعملاء أندرويد من خلال التطبيقات الرسمية المعتمدة لثلاثة من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، وهي:

​البنك الأهلي المصري: عبر تطبيق NBE Tap & Pay.

​البنك التجاري الدولي (CIB): عبر تطبيق CIB Pay.

​بنك مصر: عبر خدمة BM Pay المدمجة داخل تطبيق الموبايل البنكي BM Online.

​خطوات تفعيل واستخدام الدفع بالموبايل

و​تتيح هذه التطبيقات للمستخدمين تحويل هواتفهم الذكية إلى محفظة رقمية آمنة للدفع لدى التجار ونقاط البيع الإلكترونية عبر اتباع ثلاث خطوات بسيطة:

​إضافة البطاقة: الدخول إلى التطبيق المخصص للبنك، وتفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف، ثم إضافة بيانات البطاقة البنكية المؤهلة.

​ضبط إعدادات الهاتف: تفعيل خاصية NFC من إعدادات الهاتف الذكي، وتحديد تطبيق البنك كـ «تطبيق الدفع الافتراضي» (Default Payment App).

​إتمام عملية الدفع: عند الشراء، يكتفي العميل بفتح قفل شاشة الهاتف وتقريبه من ماكينة نقاط البيع الإلكترونية (POS) الداعمة للدفع اللاتلامسي لإتمام المعاملة في ثوانٍ معدودة.

​نقلة في تجربة المدفوعات اليومية

​ويمثل إطلاق وتفعيل هذه الخدمات لعملاء أندرويد استجابة واسعة لانتظار شريحة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية في مصر، حيث توفر هذه التقنية مستويات مرتفعة من الأمان بفضل الاعتماد على المصادقة البيومترية أو رمز قفل الهاتف قبل تمرير أي عملية دفع، إلى جانب السرعة والمرونة في إنجاز المعاملات المالية اليومية بسهولة تامة.

بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة الثلاثاء 24 نوفمبر

وكانت ​أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري للعاملين بالدولة، اعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، وذلك لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الإدارية المختلفة.

​وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المستحقات المالية والمرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، أو عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري.

​ودعت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات تظل متاحة في الحسابات البنكية طوال اليوم وفي أي وقت بمجرد حلول موعد الصرف المقرر لكل جهة، بما يضمن تيسير حصول العاملين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.