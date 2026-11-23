أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، وإحكام السيطرة على منظومة تداول الدقيق البلدي المدعم، والتصدي بكل حسم لمحاولات التهريب والتلاعب بالدعم، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية جهودها الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للعبث بمنظومة الدعم أو الاستيلاء على الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز للمواطنين، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التلاعب والتهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح أن المحافظة تتابع باستمرار جهود الأجهزة التموينية في إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول السلع المدعمة، مؤكدًا أن حماية أموال الدعم وصون حقوق المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والرقابية لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حسم، حفاظًا على المال العام وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وقاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة بنطاق مركز ميت غمر، أسفرت عن ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية بمحافظة القليوبية، محملة بعدد 174 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، بإجمالي وزن 8 أطنان و700 كجم، وذلك قبل تهريبها والتصرف فيها خارج المنظومة التموينية وطرحها بالسوق السوداء.

وجاءت الضبطية في إطار تحرك رقابي استباقي استهدف إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل وصولها إلى السوق غير الرسمية، بما يسهم في حماية الدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب أموال الدولة وحقوق المواطنين.

وامتدت الحملة إلى المرور الرقابي على عدد من المخابز البلدية بنطاق مركز ميت غمر، حيث تم تحرير محاضر لمخالفات نقص وزن الخبز، في إطار التأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وضمان حصول المواطنين على رغيف خبز مطابق للمواصفات.

وجرت الحملة بمشاركة السعيد السرنجاوي مدير إدارة تموين مركز ميت غمر، أحمد البهلول رئيس الرقابة التموينية بمركز ميت غمر، والمفتشين صلاح بيبرس وخالد فكري، وإيهاب عثمان.