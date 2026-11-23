قالت مصادر مختلفة لصحف عبرية: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس العمل ضد إيران، غير مستبعدة تنفيذ هجوم منفرد ضد إيران.

يأتي ذلك، في ظل تصاعد حالة التأهب والاستعداد لمختلف السيناريوهات، رغم أن الخيار المفضل لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، ورئيس الموساد، رومان جوفمان، يتمثل في شن هجوم مشترك بالتنسيق مع واشنطن.

وفي المقابل، يُرجح مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن ينتظر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسبوعا على الأقل قبل اتخاذ قرار بشأن أي هجوم محتمل، معتبرين أن شن عملية عسكرية في التوقيت الحالي قد لا يكون مجديا من الناحية الاقتصادية لأمريكا.

وكان ترامب أشار، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إلى ميله لإصدار أمر بشن هجوم بعد ليلة رأس السنة.

