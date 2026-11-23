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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم /الاثنين/ إجراء تعديل وزاري شمل أربعة مناصب إلى جانب ترشيح شخصية جديدة لتولي رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية، وذلك في إطار إعادة تشكيل عدد من المناصب الرئيسية بالحكومة.

وقال رئيس ديوان الرئاسة ليم كوانج هيون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - إن هذه الخطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في القيادة الحكومية وتنشيط عمل مؤسسات الدولة وتعزيز وتيرة تنفيذ السياسات العامة ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

ورشحت وزيرة العدل السابقة كانج كوم سيل لرئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية، فيما وقع الاختيار على ليم وونج سون نائب المدير الثاني لمكتب الأمن القومي التابع للرئاسة، لتولي حقيبة الخارجية.

كما تم ترشيح النائب السابق هونج إيك بيو لمنصب وزير التوحيد والنائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم هان جون هو لتولي وزارة الداخلية والسلامة، فيما وقع الاختيار على المتحدثة الرئاسية الأولى كانج يو جونج لتولي حقيبة الثقافة والرياضة والسياحة.