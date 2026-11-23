أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تستهدف إحداث نقلة استراتيجية في منظومة الحماية الاجتماعية، من دوائر الدعم إلى آفاق الإنتاج والتمكين، من خلال ربط التحويلات النقدية بمسارات التمكين الاقتصادي والتدريب.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بافتتاح المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية 2026»، أن هذا التوجه يتم من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع أكثر من 60 شريكًا من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب منصة التمكين الرقمية.

وأضافت أن هذا المسار يتكامل مع جهود الدولة لمضاعفة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتعظيم العائد البشري، من خلال الربط بين الصحة وتغذية الطفولة والتعليم الفني وجسور التشغيل، بما يسهم في تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية مستدامة.