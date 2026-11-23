تتوجه أنظار الجماهير نحو مباراة الأهلي ضد منافسه بيراميدز في صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي جاء في وصافة المسابقة حتى الان.

وبدأ سباق التوقعات حول نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري حيث تعد الأهم للفريقين في الموسم الحالي لتحديد الموقف من المنافسة على اللقب وتحقيقه.

عماد متعب: إمام عاشور من أهم لاعبي مصر

وجه عماد متعب، نجم الأهلي السابق، نصيحة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطالبًا إياه بالتركيز بشكل أكبر في كرة القدم واستغلال إمكانياته الكبيرة، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة قادرة على وضعه في مكانة مختلفة بتاريخ الكرة المصرية.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور من أهم لاعبي كرة القدم في مصر خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للوصول إلى مستوى أعلى حال التركيز والاهتمام بمسيرته الكروية.

وأضاف متعب موجهًا حديثه إلى إمام عاشور: «إمام عاشور من أهم لاعيبة الكورة في مصر في الوقت الحالي، ولو ركز واهتم بشكل كبير بالكورة وداس على نفسه وعرف إن الكورة وقتها قصير، والله العظيم يروح في حتة تانية، دي نصيحتي ليك».

وتابع نجم الأهلي السابق: «لازم تعرف إن عمر الكورة قصير، 10 أو 12 سنة استغلهم قدر الإمكان واستمتع بكرة القدم اللي بتحبها، استغلها في الملعب».

واختتم متعب حديثه مؤكدًا أن إمام عاشور يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للوصول إلى مكانة مميزة في كرة القدم المصرية، قائلًا: «أنت عندك إمكانيات توديك في حتة تانية وتخلي اسمك مهم في تاريخ الكرة المصرية».

حمادة صدقي : أتمنى فوز الأهلي

تحدث حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، متناولًا حظوظ الفريقين في اللقاء، والضغوط الواقعة على الأجهزة الفنية.

قال حمادة صدقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد عبد الباسط في برنامج «في السنتر» عبر قناة صدى البلد، إن بلاتي توريه لاعب بيراميدز السابق يمتلك جميع المواصفات المطلوبة في لاعب الوسط المدافع، وقدم إضافة كبيرة لبيراميدز خلال فترة وجوده مع الفريق.

وعن مواجهة الأهلي وبيراميدز، أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الفريق السماوي يمتلك أفضلية قبل المباراة، في ظل تقدمه بفارق أربع نقاط، موضحًا أن الفوز سيمنحه فرصة توسيع الفارق إلى سبع نقاط، وهو ما سيجعله يقترب بصورة كبيرة من حسم لقب الدوري رغم أن المنافسة لا تزال في مراحلها المبكرة.

أضاف: «بيراميدز يمتلك كل مقومات النجاح، فهو فريق متكامل وأكثر تماسكًا، وإذا نجح في الفوز على الأهلي أعتقد أنه سيخطو خطوة كبيرة نحو التتويج بالدوري، لأن الفارق وقتها سيصبح صعب التعويض».

أشار صدقي إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، سيكون الطرف الأكثر تعرضًا للضغوط خلال المواجهة، قائلًا: «الضغط الأكبر سيكون على عموتة، لأنها مباراة صعبة جدًا، والأهلي مطالب بتحقيق الفوز ولا يوجد أمامه بديل آخر، لكنني أرى أن اللاعبين لديهم رغبة وإرادة وحماس كبير لتحقيق الانتصار رغم صعوبة المهمة».

تابع: «أي نتيجة غير الفوز قد تؤثر بشكل كبير على مشوار عموتة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في المقابل لا أعتقد أن رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، سيتأثر بالضغط الجماهيري، لأنه اعتاد اللعب وسط أجواء جماهيرية كبيرة، رغم أن حضور جماهير الأهلي سيكون قويًا بالتأكيد».

كشف المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن توقعاته لنتيجة اللقاء، قائلًا: «أتمنى فوز الأهلي، لكن توقعاتي أن المباراة ستنتهي بالتعادل، وأعتقد أن هذه النتيجة ستكون في مصلحة الزمالك وسيراميكا كليوباترا وبقية الفرق المنافسة على لقب الدوري، لأنها ستمنحهم فرصة للاستفادة من تعثر الفريقين».

يوسف أسامة نبيه : الأهلي قادر على الفوز أمام بيراميدز

أكد يوسف أسامة نبيه، لاعب بيراميدز والزمالك السابق، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز لا تخضع لمقاييس أو معايير ثابتة، مشددًا على قدرة الأهلي على العودة وتحقيق الفوز رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال يوسف أسامة نبيه، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يقتنع بمقولة إن بيراميدز أصبح كعبه عاليًا على الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يمتلك شخصية كبيرة في المباريات القوية والمواجهات الحاسمة.

وأضاف لاعب بيراميدز والزمالك السابق: «أنا مش مقتنع بمقولة إن بيراميدز كعبه عالي على الأهلي، الأهلي بيعرف يلعب الماتشات الكبيرة ودي شخصية الأهلي، المباريات دي ملهاش مقاييس ولا معايير، مش الأقوى اللي بيكسب».

وأوضح يوسف أسامة نبيه أن مباريات القمة والمواجهات الكبرى دائمًا ما تحمل مفاجآت، مستشهدًا بمباريات الأهلي والزمالك، التي قد يمر خلالها الأهلي بفترة تراجع في النتائج، لكنه يتمكن من تحقيق الفوز في المواجهة المباشرة.

وتابع: «زي ماتشات الأهلي والزمالك، ممكن تلاقي الأهلي متعادل ماتشين قبلها ولما يلاعب الزمالك يكسب».

وشدد لاعب بيراميدز والزمالك السابق على أن الأهلي يمتلك القدرة على استعادة مستواه وتقديم مباراة قوية أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قادر على المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الأهلي نادي كبير ويقدر يرجع ويعمل مباراة كبيرة ضد بيراميدز ويقدر يكسب الدوري، الماتشات دي حساباتها مختلفة، مش عشان الأهلي مستواه مش أفضل شيء مؤخرًا تبقى مباراة سهلة، الأهلي بيفوق في الماتشات دي».

بلاتي توريه يحذر بيراميدز من إمام عاشور

أكد بلاتي توريه، لاعب بيراميدز السابق، أهمية إمام عاشور، لاعب الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مشددًا على ضرورة الحد من خطورته وعدم منحه المساحة أو الوقت للتفكير، في ظل قدراته الكبيرة وتأثيره على أداء الفريق الأحمر.

وقال بلاتي توريه، في تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور لاعب مهم وخطير، ويعد الأفضل في الأهلي، موضحًا أن التعامل معه خلال المباراة يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي بيراميدز، والعمل على منعه من الوصول إلى الكرة أو التحرك بحرية.

وأضاف لاعب بيراميدز السابق أن إمام عاشور يمتلك قدرات فنية تجعله عنصرًا مؤثرًا في صفوف الأهلي، وهو ما يستوجب فرض رقابة عليه والضغط عليه باستمرار، حتى لا يتمكن من استغلال إمكانياته في صناعة الفارق خلال اللقاء.

طارق العشري : إمام عاشور قادر على صناعة الفارق

أكد طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريقين ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الحسين عموتة مع الفريق الأحمر.

وقال العشري، في تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامية دينا سليم إن مباراة بيراميدز حساسة للغاية بالنسبة لجماهير الأهلي، موضحًا أنه يتوقع أن تمارس الجماهير ضغوطًا على الإدارة من أجل رحيل عموتة حال تعرض الفريق للخسارة.

وأضاف أن الضغوط الواقعة على الأهلي قبل المباراة أكبر من تلك الموجودة على بيراميدز، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر لا يفكرون في أي نتيجة سوى الفوز.

وتحدث العشري عن قدرات بيراميدز، مؤكدًا أنه فريق منظم ومترابط، ويمتلك تنوعًا في أساليب الوصول إلى مرمى المنافس، كما اكتسب لاعبوه خبرات كبيرة من المشاركة في البطولات الإفريقية، وأصبحوا يجيدون التعامل مع المواجهات القوية.

وأوضح أن بيراميدز فريق قوي ويضم عناصر قادرة على صناعة الفارق، ويمكنه المنافسة على لقب الدوري والتتويج به، لافتًا إلى أن جميع الفرق تخشى مواجهته، لكنه سيصطدم بالأهلي الذي يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع مختلف البطولات.

وعن توقعاته للمباراة، أشار العشري إلى أنها ستكون مغلقة وتعتمد على تفاصيل صغيرة، مؤكدًا أن الفريق الأكثر تركيزًا وهدوءًا سيكون الأقرب لحسم المواجهة.

وشدد على أن خسارة الأهلي ستبعده عن المنافسة على لقب الدوري، بينما سيبقي التعادل فرص التتويج مفتوحة أمام الفريقين.

وواصل: كافة الأهلي أرجح بسبب الملعب والجمهور، ولكن بيراميدز أيضا اعتاد على هذه الظروف.

واختتم العشري تصريحاته بالحديث عن إمام عاشور، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقادر على صناعة الفارق مع الأهلي عندما يكون في مستواه الطبيعي، مضيفًا أن اللاعب يمكن أن يشهد تطورًا كبيرًا على المستوى الفني إذا نجح عموتة في التعامل معه واحتوائه.