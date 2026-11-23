أكد يوسف أسامة نبيه، لاعب بيراميدز والزمالك السابق، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز لا تخضع لمقاييس أو معايير ثابتة، مشددًا على قدرة الأهلي على العودة وتحقيق الفوز رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال يوسف أسامة نبيه، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يقتنع بمقولة إن بيراميدز أصبح كعبه عاليًا على الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يمتلك شخصية كبيرة في المباريات القوية والمواجهات الحاسمة.

وأضاف لاعب بيراميدز والزمالك السابق: «أنا مش مقتنع بمقولة إن بيراميدز كعبه عالي على الأهلي، الأهلي بيعرف يلعب الماتشات الكبيرة ودي شخصية الأهلي، المباريات دي ملهاش مقاييس ولا معايير، مش الأقوى اللي بيكسب».

وأوضح يوسف أسامة نبيه أن مباريات القمة والمواجهات الكبرى دائمًا ما تحمل مفاجآت، مستشهدًا بمباريات الأهلي والزمالك، التي قد يمر خلالها الأهلي بفترة تراجع في النتائج، لكنه يتمكن من تحقيق الفوز في المواجهة المباشرة.

وتابع: «زي ماتشات الأهلي والزمالك، ممكن تلاقي الأهلي متعادل ماتشين قبلها ولما يلاعب الزمالك يكسب».

وشدد لاعب بيراميدز والزمالك السابق على أن الأهلي يمتلك القدرة على استعادة مستواه وتقديم مباراة قوية أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قادر على المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الأهلي نادي كبير ويقدر يرجع ويعمل مباراة كبيرة ضد بيراميدز ويقدر يكسب الدوري، الماتشات دي حساباتها مختلفة، مش عشان الأهلي مستواه مش أفضل شيء مؤخرًا تبقى مباراة سهلة، الأهلي بيفوق في الماتشات دي».