وجه الإعلامي محمد فارس مقدم برنامج في ضهر الأهلي، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مطالبًا إياهم بالتحلي بالروح القتالية والإصرار والرغبة في تحقيق الفوز، وتقدير دعم الجماهير المنتظر في المدرجات وأمام الشاشات.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن جماهير الأهلي طالبت الفريق طوال الموسم بتقديم الأداء الجيد والكرة الجميلة، وهو أمر طبيعي، لكن مواجهة بيراميدز تحديدًا تحتاج إلى متطلبات مختلفة، في مقدمتها الرجولة والروح والحماس والغيرة على قميص النادي وشعاره.

وأضاف الإعلامي أن كل لاعب مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية خلال المباراة، وأن يقدر حجم الجماهير التي ستتواجد في المدرجات، إلى جانب ملايين الأهلاوية الذين سيتابعون اللقاء من منازلهم، مؤكدًا أن المواجهة لا تحتمل التهاون أو الاستهانة.

وتابع محمد فارس: «مفيهاش هزار، صدقوني! وأوعوا تنخدعوا بالهدوء اللي حاصل قبل الماتش، ده دعم طبيعي وواجب على كل أهلاوي يعمله، لكن بعدها الدور عليكم أنتم في الملعب».

وشدد على أن دور الجماهير يتمثل في الدعم والمساندة، بينما تقع المسؤولية على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، من خلال تقديم مباراة بروح وإصرار ورغبة حقيقية في الفوز، منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

واختتم رسالته بمطالبة لاعبي الأهلي بأن يكونوا على قدر اسم النادي وتاريخه وشعاره وجماهيره، وأن يقدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.