تحدث عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الأفضلية الفنية والذهنية بين الأهلي وبيراميدز قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك قدرًا أكبر من الاستقرار والهدوء، في ظل الضغوط الكبيرة التي تحيط بالفريق الأحمر.

الأهلي وبيراميدز

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز يدخل المباراة بأفضلية من ناحية الاستقرار والهدوء، موضحًا أن الفريق لا يتعرض للضغوط الجماهيرية نفسها التي يواجهها الأهلي، كما أن التعادل أو الخسارة لن يتسببا في حالة من الجدل والانتقادات بالقدر نفسه.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر يتحمل ضغوطًا كبيرة بسبب جماهيره، خاصة أن الخسارة أمام بيراميدز قد تثير العديد من الأزمات والانتقادات داخل غرفة الملابس والمنظومة الفنية، وهو ما يجعل لاعبي الأهلي مطالبين بالتعامل بشكل صحيح مع هذه الضغوط.

وأوضح متعب أن التحدي الأكبر أمام لاعبي الأهلي يتمثل في تحويل الضغط إلى إصرار وعزيمة وروح قتالية داخل الملعب، بدلًا من السماح له بالتأثير على أدائهم، مشيرًا إلى أن التوفيق في النهاية بيد الله، وأن الفوز والخسارة من الأمور الواردة في كرة القدم.

وشدد على أهمية خوض المباراة دون فقدان أي لاعب بسبب الطرد، مؤكدًا أن إنهاء اللقاء بنفس عدد اللاعبين الذين بدأوا به يمثل عاملًا مهمًا في المباريات الكبرى، خاصة أن الطرد المبكر قد يغير حسابات المواجهة ويجعل مهمة الفريق أكثر صعوبة.

واستشهد متعب بما حدث في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، بعدما تعرض أحد لاعبي مانشستر يونايتد للطرد خلال أول 10 دقائق، وهو ما أثر على سير المباراة وزاد من صعوبة موقف فريقه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الجاهزية الذهنية والتركيز طوال اللقاء، لتجنب الحصول على إنذارات مبكرة أو الوقوع في التوتر، موضحًا أن مثل هذه التفاصيل قد تبدو صغيرة، لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في المواجهات الحاسمة.