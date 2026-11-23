اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وجامعة ستلنبوش بجمهورية جنوب إفريقيا، البرنامج التدريبي حول «الري وتكنولوجيات الزراعة في البيئات المتحكم بها»، والذي عُقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة عدد من مهندسي الري الأفارقة، بمقر الجامعة بمدينة ستلنبوش.

وجاء ختام البرنامج بحضور زينيلي بيلا، ممثلة حكومة جنوب إفريقيا ونائبة وزير المياه والصرف الصحي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المشاركة في تنظيم البرنامج.

وصرح السفير بدر الدين علي الجعيفري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، بأن الوزير المفوض شيرين عادل إمام، ممثلة الصندوق، شاركت في مراسم اختتام البرنامج التدريبي، وألقت كلمة هنأت خلالها المشاركين، متمنية لهم التوفيق في توظيف المعارف والخبرات التي اكتسبوها في مؤسساتهم وبلدانهم.

تعزيز قدرات الكوادر الإفريقية

وأعربت ممثلة الصندوق عن تقدير جامعة الدول العربية، ممثلة في الصندوق، لجامعة ستلنبوش والاتحاد الإفريقي على تعاونهما في تنفيذ البرنامج، مؤكدة أهمية هذه المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها في إطار التعاون بين الصندوق وجنوب إفريقيا، بما يسهم في تعزيز القدرات الفنية للكوادر الإفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الري وإدارة الموارد المائية والتنمية الزراعية المستدامة، استجابةً لأولويات القارة الإفريقية.

وشهدت مراسم الاختتام حضور زينيلي بيلا، ممثلة حكومة جنوب إفريقيا ورئيس إدارة المياه بوزارة المياه والصرف الصحي، والدكتور أحمد المقص، ممثل الاتحاد الإفريقي ورئيس مكتب أبحاث الحبوب والمناطق شبه القاحلة، وبرترام فلدنج، عميد كلية العلوم بجامعة ستلنبوش، والدكتورة نيكولت فرداج، مستشار مجلس البحوث العلمية والصناعية بجنوب إفريقيا.

وشارك الحضور ممثلة الصندوق في توزيع شهادات إتمام البرنامج على المشاركين، كما أهدت ممثلة الصندوق درع الصندوق إلى رئيس الجامعة، تقديرًا للتعاون المثمر واستضافة البرنامج.

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات الفنية والتطبيقية المرتبطة بتطوير نظم الري، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وتكنولوجيات الزراعة في البيئات المتحكم بها، بما يعزز قدرات المشاركين على مواكبة التطورات الحديثة في القطاع الزراعي، ويسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي.

ويعكس هذا التعاون حرص الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على توسيع شبكة شراكاته مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإفريقية، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي ومؤسساته المتخصصة، بما يدعم تبادل الخبرات والمعرفة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.