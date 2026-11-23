جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، في إطار التنسيق المستمر والتشاور القائم حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال قد تناول الجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية خلال المرحلة الراهنة لدعم مسارات تسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، وكذا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق وتكامل جهود الوساطة المصرية القطرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.