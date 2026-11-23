شهد شارع البهي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار أحد العقارات، ما استدعى تحرك الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا يفيد بانهيار عقار بشارع البهي بمدينة المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت القوات المختصة إلى مكان البلاغ، وبدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث أسفل الأنقاض للتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي عدم وجود أي إصابات أو ضحايا أسفل الأنقاض حتى الآن، فيما تتواصل أعمال الفحص والبحث بموقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي والجهات المختصة بإجراء المعاينات والتحريات اللازمة لكشف أسباب وملابسات انهيار العقار.