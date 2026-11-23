تحتل لامبورجيني أوروس Performante مكانة بارزة بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الأداء العالي، إذ تجمع بين الهيكل الكبير والقدرات الميكانيكية المستمدة من عالم السيارات الرياضية.

وتعكس هذه النسخة توجه العلامة الإيطالية نحو تقديم سيارة SUV لا تقتصر وظيفتها على توفير المساحة والراحة، بل تتمتع بأداءً قويًا واستجابة سريعة على الطرق يجعلها الأسرع من نوعها.

لامبورجيني أوروس Performante

محرك V8 مزدوج التيربو بقوة 657 حصانًا

تستمد لامبورجيني أوروس Performante قوتها من محرك V8 بسعة 4.0 لتر، يعمل بنظام الشحن التوربيني المزدوج، ويولد قوة تبلغ 657 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 850 نيوتن متر.

ويتصل محرك لامبورجيني أوروس Performante بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام دفع رباعي 4WD لتوزيع القوة على العجلات وفقًا لظروف القيادة.

لامبورجيني أوروس Performante

أداء وتسارع لامبورجيني أوروس Performante

تنعكس هذه الأرقام على الأداء المباشر للسيارة، إذ تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 306 كم/س.

تصميم لامبورجيني أوروس Performante

يبلغ الوزن الإجمالي للسيارة دون ركاب نحو 2,150 كجم، بينما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 3,006 مم، وتأتي السيارة بطول يبلغ 5,137 مم، وعرض يصل إلى 2,026 مم، وارتفاع قدره 1,618 مم.

وتضم الواجهة الأمامية مصابيح LED، إلى جانب إضاءة نهارية وخلفية بنفس التقنية، وترتكز أوروس Performante على عجلات ألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف، مع تصميم يتناسب مع طبيعتها الرياضية.

لامبورجيني أوروس Performante

كما تتوفر بفتحة سقف بانورامية تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية إلى المقصورة، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 616 لترًا، بالإضافة إلى لمسات خارجية تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.