تواصل جيلي الصينية توسيع مجموعة سياراتها المقدمة عالميًا، من خلال طرازات تعتمد على تقنيات مختلفة في منظومات الحركة، ومن بينها جيلي جيومتري C الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تحت المدمجة.

محرك جيلي جيومتري C

تعتمد جيلي جيومتري C على محرك كهربائي واحد مثبت بالمحور الأمامي، يولد قوة إجمالية تبلغ 201 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع أمامي.

جيلي جيومتري C

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة، تتيح قطع مسافة تصل إلى 485 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتحتاج السيارة إلى 7.7 ثانية للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

بطارية جيلي جيومتري C

تدعم جيومتري C الشحن بالتيار المتردد AC من خلال محول بقدرة 11 كيلوواط، وتستغرق عملية شحن البطارية من 30 إلى 100% نحو 6 ساعات.

أبعاد جيلي جيومتري C

تأتي السيارة جيلي جيومتري C بطول يبلغ 4,432 مم، وعرض يصل إلى 1,833 مم، وارتفاع قدره 1,560 مم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2,700 مم، ويصل وزنها دون ركاب إلى 1,545 كيلوجرامًا، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 360 لترًا.

أبرز تجهيزات جيلي جيومتري C

تضم المقصورة الداخلية مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 6 وضعيات، إلى جانب خاصية التبريد، وتتوافر التجهيزات نفسها لمقعد الراكب الأمامي مع 6 وضعيات للضبط الكهربائي.

جيلي جيومتري C

وتحتوي لوحة القيادة على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم Apple CarPlay، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 5 بوصات لعرض بيانات القيادة.

كما تحصل السيارة على مقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، ونظام صوتي من Bose يضم 8 سماعات، مع إضاءة داخلية محيطية، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي.