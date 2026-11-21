أشاد الإعلامي أحمد موسى بتعامل المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مع شكوى إحدى السيدات خلال جولته بمحافظة القليوبية، بعدما استوقفته في مدينة بنها لعرض معاناتها بسبب عدم تمكنها من تنفيذ أحكام قضائية حصلت عليها منذ نحو 12 عامًا.

الوقوف على تفاصيل الشكوى

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن السيدة دخلت في نوبة بكاء أثناء عرض مشكلتها على وزير العدل، الذي حرص على استقبالها والاستماع إليها باهتمام، والوقوف على تفاصيل شكواها.

وأشار إلى أن السيدة حصلت على أحكام قضائية منذ سنوات طويلة، لكنها لم تتمكن من تنفيذها حتى الآن، الأمر الذي دفعها إلى الاستغاثة بوزير العدل خلال جولته الميدانية.

وأكد موسى أن الوزير تعامل مع السيدة بهدوء واحترام، ومنحها الفرصة لشرح معاناتها، معتبرًا أن الاستماع المباشر إلى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم يمثل جانبًا مهمًا من مسؤوليات المسؤولين.