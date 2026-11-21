

يشهد مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي حضورًا دبلوماسيًا بارزًا خلال فعاليات دورته الثانية، المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، بمشاركة عدد من سفراء الدول الصديقة لدى مصر ، في تأكيد على الدور الذي تلعبه السينما في تعزيز التواصل الثقافي ومد جسور الحوار والتقارب بين الشعوب.

ويدرحب المهرجان بمشاركة السفير نيكولاس باباجورجيو، سفير جمهورية اليونان لدى مصر، التي تحل ضيف شرف الدورة الثانية، في إطار الاحتفاء بالروابط الثقافية والفنية والتاريخية التي تجمع بين مصر واليونان، وتعزيز التعاون والتبادل السينمائي بين البلدين.

كما يرحب المهرجان بمشاركة السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية لدى مصر، و السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر، في حضور يعكس الاهتمام الدبلوماسي والثقافي بفعاليات المهرجان.

وتأتي هذه المشاركة الدبلوماسية في إطار حرص مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي على ترسيخ مكانته ملتقى ثقافيًا وفنيًا يجمع مختلف الجنسيات والثقافات، ويتيح مساحات للتفاعل وتبادل الرؤى والخبرات من خلال لغة السينما التي تتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.

وتؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بهذا الحضور الدبلوماسي، الذي يضفي بُعدًا دوليًا على فعاليات الدورة الثانية، ويعزز رسالة المهرجان في الانفتاح على ثقافات العالم، وإبراز الدور الذي تؤديه السينما في نشر قيم التفاهم والتواصل الإنساني.

ويُقام مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في دورته الثانية خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026 تحت شعار «سينما تحيي الأمل» مواصلًا رسالته في الاحتفاء بالفن السابع وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.