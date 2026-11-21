حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريق إشبيلية أمام ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في ديربي الأندلس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

افتتح ريال بيتيس التسجيل عن طريق أنتوني في الدقيقة 50، بينما تعادل كيكي سالاس لإشبيلية في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده للنقطة 19 ليحتل المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 27 ليحتل المركز الرابع.

تشكيل إشبيلية أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: أوديسيوس فلاشوديموس

خط الدفاع: خوان إجليسياس، كاسترين، كيكي سالاس، جابرييل سوازو.

خط الوسط: لوسيان أجومي، يوسف فوفانا.

خط الوسط الهجومي: روبن فارغاس، جون جوريدي، فيليكس كوريا.

خط الهجوم: لوكاس ستاسين.

تشكيل ريال بيتيس أمام إشبيلية

حراسة المرمى: ألفارو باييس.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، مارك بارترا، ناتان، فرانسيسكو جارسيا.

خط الوسط: مارك روكا، بابلو فورنالس، إيسكو.

خط الهجوم: أنتوني، تروي باروت، عبد الصمد الزلزولي.