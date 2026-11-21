انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق إشبيلية أمام ريال بيتيس بالتعادل السلبي، مساء اليوم السبت، في ديربي الأندلس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

تشكيل إشبيلية أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: أوديسيوس فلاشوديموس.

خط الدفاع: خوان إجليسياس، كاسترين، كيكي سالاس، جابرييل سوازو.

خط الوسط: لوسيان أجومي، يوسف فوفانا.

خط الوسط الهجومي: روبن فارغاس، جون جوريدي، فيليكس كوريا.

خط الهجوم: لوكاس ستاسين.

تشكيل ريال بيتيس أمام إشبيلية

حراسة المرمى: ألفارو باييس.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، مارك بارترا، ناتان، فرانسيسكو جارسيا.

خط الوسط: مارك روكا، بابلو فورنالس، إيسكو.

خط الهجوم: أنتوني، تروي باروت، عبد الصمد الزلزولي.

موقف إشبيلية وريال بيتيس في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل ريال بيتيس المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين.

في المقابل، يحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال بيتيس

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن متابعة المباراة عبر قنوات الشبكة الناقلة للمسابقة.

تاريخ مواجهات إشبيلية وريال بيتيس

وتحمل مواجهة اليوم الرقم 146 بين الفريقين في مختلف المسابقات الرسمية، ويتفوق إشبيلية في سجل المواجهات بعدما حقق 66 انتصارا، مقابل 42 فوزا لريال بيتيس، بينما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

ويبحث ريال بيتيس عن مواصلة تفوقه في المواجهات الأخيرة، بعدما خسر مباراة واحدة فقط خلال آخر 8 مواجهات جمعته بإشبيلية.