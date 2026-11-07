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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دقيقة صمت.. توقف مباراة إشبيلية والافيس تخليدًا لذكرى خيسوس دي ميجيل

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

خيّم الحزن على ملاعب كرة القدم الإسبانية، عقب وفاة خيسوس دي ميجيل، مهاجم نادي تينيريفي، عن عمر ناهز 30 عامًا، إثر حادث تصادم قوي مع حارس مرمى أندورا خلال مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في واقعة مأساوية ألقت بظلالها على الأوساط الرياضية.

إشبيلية وألافيس يخلدان ذكرى الراحل

وشهدت مواجهة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني، لفتة إنسانية مؤثرة تخليدًا لذكرى اللاعب الراحل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة التاسعة، حيث وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حدادًا على وفاة خيسوس دي ميجيل، كما ارتدى اللاعبون قمصانًا تحمل الرقم 9، وحرصوا على حمل باقات من الورود، تعبيرًا عن تضامنهم مع أسرة اللاعب وتقديرًا لذكراه.

يويفا يتخذ قرارًا استثنائيًا في دوري أبطال أوروبا

وفي سياق متصل، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قرارًا استثنائيًا تجاه الأندية الإسبانية المشاركة في منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، بعدما أبلغها بعدم عزف النشيد الرسمي للمسابقة قبل انطلاق مبارياتها.

وبحسب ما أُعلن رسميًا، فإن القرار شمل الأندية الإسبانية المشاركة في مباريات الثلاثاء، حيث تقرر عدم تشغيل النشيد المعتاد للبطولة في الملاعب الإسبانية، في خطوة استثنائية تعكس حالة الحزن والتضامن مع ضحايا الأحداث المأساوية التي شهدتها إسبانيا مؤخرًا.

رسالة تضامن وتخليد لذكرى الضحايا

وجاء قرار يويفا تعبيرًا عن احترام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للضحايا، وتخليدًا لذكرى الراحلين، في ظل حالة الحزن التي خيمت على المجتمع الإسباني والأوساط الرياضية، بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة مهاجم تينيريفي.

وتعكس هذه الخطوات حالة التضامن التي أبدتها الأندية والهيئات الرياضية، بعدما تحولت الملاعب الإسبانية إلى مساحة لتكريم ذكرى خيسوس دي ميجيل، وتقديم رسائل الدعم والمواساة لأسرته ومحبيه.

كرة القدم الإسبانية خيسوس دي ميجيل وفاة خيسوس دي ميجيل نادي تينيريفي أندورا

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