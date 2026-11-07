السفير التركي: طرابزون باتت من أقرب المدن التركية لقلوب المصريين بعد انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور

قال السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، إن طرابزون باتت من أقرب المدن التركية إلى قلوب المصريين بعد انتقال النجم محمد صلاح إلى فريق "طرابزون سبور" التركي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال فعالية "يوم طرابزون" التي استضافتها السفارة التركية لدى القاهرة، الجمعة، للترويج لمدينة طرابزون، شمال شرقي تركيا.

وأضاف السفير أن طرابزون تعد مدينة فريدة من نوعها تتمتع بمقومات وإمكانات كثيرة، سواء جمال طبيعتها، أو ما تمتلكه من إمكانات سياحية وتجارية وصناعية ضحمة.

وأشار إلى أن طرابزون تعد أيضا مدينة رياضية بامتياز يتمتع أهلها بشغف كبير تجاه الرياضة، خاصة كرة القدم.

ولفت إلى أن فريق طرابزون سبور أحدث ثورة في كرة القدم التركية في السبعينيات؛ عندما تمكن من الفوز بلقب الدوري التركي متفوقا على الفرق الثلاثة الكبرى في إسطنبول.

وقال إن طرابزون بخضرتها وجبالها وغاباتها وبحرها ومطبخها الفريد وآثارها التاريخية، تعد وجهة سياحية مميزة للغاية لأشقائنا المصريين والعرب.

من جانبه، أعرب رئيس بلدية طرابزون، أحمد متين غنتش، عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين تركيا ومصر، لا سيما في المجالات السياحية والتجارية.

وأشار غنتش إلى أن انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور أسهم في تعزيز الاهتمام بالمدينة، معربا عن تطلعه إلى أن ينعكس ذلك على زيادة أعداد السياح المصريين الذين يزورونها.

ودعا المصريين إلى زيارة طرابزون، والتعرف على ما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية وطبيعية، مؤكدا أن المدينة ترحب بالزوار المصريين.

من جهته، أعرب نائب والي طرابزون علي يلماز عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد في القاهرة، موجها الشكر إلى السفير التركي لدى مصر صالح مطلو شن وموظفي السفارة على ما قدموه من دعم وحسن ضيافة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة طرابزون إركوت تشيليبي إن الغرفة تعمل على جمع ممثلي قطاعات التجارة والاقتصاد والزراعة والصناعة، وتنظيم لقاءات تتيح لرجال الأعمال بحث فرص التعاون والشراكة.

وأوضح أن اللقاءات التي عقدت في القاهرة ركزت على قطاع السياحة، مشيرا إلى أهمية التواصل المباشر بين ممثلي الشركات والمؤسسات السياحية في البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

من جهته، وصف رئيس المجلس الإقليمي لتمثيل منطقة شرق البحر الأسود في اتحاد وكالات السفر التركية محمد علي توناي اللقاءات الثنائية التي عقدت في القاهرة بأنها من بين الأكثر ازدحاما وإنتاجية خلال السنوات الأخيرة.

وقال توناي إن اللقاءات جمعت ممثلين عن شركات السياحة والسفر والفنادق من طرابزون بنظرائهم المصريين، بهدف بحث فرص التعاون وتطوير حركة السياحة بين البلدين.

وأضاف أن اتحاد وكالات السفر التركية يعتزم استضافة نحو 25 شركة سياحية مصرية في طرابزون خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر القادم ، في إطار جهود تعزيز التواصل بين العاملين في القطاع السياحي بالبلدين، والتعريف بالمقومات السياحية للمدينة.

وتأتي الفعالية في إطار زيارة يجريها وفد من مدينة طرابزون إلى القاهرة، يضم رئيس البلدية أحمد متين غنتش، ونائب والي طرابزون علي يلماز، ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرابزون إركوت تشلبي، ورئيس المجلس الإقليمي لتمثيل منطقة شرق البحر الأسود في اتحاد وكالات السفر التركية (TÜRSAB) محمد علي توناي، إلى جانب نائب رئيس نادي طرابزون سبور درويش كوز.

وتهدف الزيارة إلى الترويج للمدينة وبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والتجاري مع الجانب المصري، والاستفادة من الزخم الذي اكتسبته طرابزون عقب انضمام نجم كرة القدم المصري محمد صلاح إلى صفوف فريق طرابزون سبور.

حضر الفعالية مجموعة كبيرة من صناع المحتوى المصريين الى جانب الصحفيين المصريين ورجال الأعمال المصريين.

كما حضر عمدة قرية نجريج (مسقط رأس اللاعب محمد صلاح) المهندس ماهر أنور شتية.

وخلال الفعالية تم عرض فيلم تعريفي عن طرابزون، تناول أبرز معالمها السياحية وإمكاناتها الثقافية، أعقبه عرض لرقصة "هورون" الشعبية التي تشتهر بها المدينة، إلى جانب عرض تعريفي بمطبخها.

كما شهدت الفعالية سحبا على قميص محمد صلاح مع فريق طرابزون سبور.