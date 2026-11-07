سيف زاهر يكشف حقيقة موقف حسام حسن من الاستمرار في تدريب منتخب مصر

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مستقبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وموقف الجهاز الفني من الاستمرار في قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد التساؤلات حول إمكانية رحيله قبل الاستحقاقات القادمة.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات عبر قناة أون سبورت، إنه يتلقى العديد من الأسئلة من الجماهير في الشارع بشأن مصير حسام حسن، وما إذا كان سيواصل مهمته مع المنتخب الوطني أم سيرحل، وكذلك موقف باقي أعضاء الجهاز الفني.

وأوضح زاهر أن الجميع يتحدث عن هذا الملف في البرامج الرياضية المختلفة، لكن لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة أو قرار رسمي يمكن الاستناد إليه لحسم الجدل المثار حول مستقبل الجهاز الفني.

وأضاف: «كل الناس بتوقفني في الشارع وتسألني حسام حسن مكمل ولا ماشي؟ والجهاز الفني مستمر ولا هيرحل؟ والوحيد اللي عنده إجابة صريحة هو العبد لله».

هاني أبو ريدة لم يكشف موقف الجهاز الفني

وأشار الإعلامي إلى أنه حرص على التواصل بشكل مباشر مع مصدر القرار، بعدما التقى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال حفل زفاف أقيم في بورسعيد، أمس، ووجه إليه سؤالًا مباشرًا بشأن مصير حسام حسن والجهاز المعاون.

وتابع أنه فوجئ بعدم الحصول على إجابة واضحة، موضحًا أن رد أبو ريدة جاء بصورة غير مباشرة، حيث قال له: «وإنت عامل إيه إن شاء الله؟».

وأكد سيف زاهر أنه للمرة الأولى يتواصل مع هاني أبو ريدة دون أن يحصل منه على معلومة صريحة بشأن هذا الملف، مشددًا على أنه لا ينقل أي أخبار إلا بعد الرجوع إلى المصدر المسؤول والتأكد من المعلومات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عدم وجود إجابة واضحة لا يعني امتلاكه معلومة خفية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قرار اتُخذ حتى الآن بشأن استمرار حسام حسن أو رحيله، وبالتالي لا يستطيع أحد الجزم بمصير الجهاز الفني لمنتخب مصر في الوقت الحالي.



