منتخب مصر للناشئين يخسر أمام التشيك في ربع نهائي كأس العالم للتنس ويواجه الهند لتحديد المراكز

خسر منتخب مصر للناشئين للتنس تحت 16 سنة أمام نظيره التشيكي بنتيجة 1-2، اليوم، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للتنس تحت 16 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري، على ملاعب نادي سماش الرياضي.

وبهذه النتيجة، يواجه المنتخب الوطني نظيره الهندي غدًا، ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وشهدت بداية مباراة اليوم حضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لدعم المنتخب الوطني ومؤازرته.

وأوضح الاتحاد المصري للتنس أن نظام البطولة يقضي بإقامة مباريات نصف النهائي على الملعب الرئيسي، فيما تقام مباراة منتخب مصر على ملعب فرعي لا يتسع لاستقبال الجماهير، ولذلك ستقام المباراة دون جمهور.

ووجه الاتحاد المصري للتنس الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على حضوره ومؤازرته المنتخب الوطني، كما وجه الشكر إلى الجماهير على حضورها وتشجيعها للمنتخب خلال الأيام الماضية.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على أستراليا بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، وعلى كندا وصربيا بنتيجة 3-0 في الجولتين الثانية والأولى، ليصعد إلى دور الثمانية بالعلامة الكاملة.

وتضم البطولة نهائيات كأس ديفيز للناشئين تحت 16 عامًا، ونهائيات كأس بيلي جين كينج للناشئات تحت 16 عامًا.

وفي منافسات الناشئات، خسر منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 0-3، ضمن منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، ليخوض بعد ذلك منافسات تحديد المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر.

وكان منتخب الناشئات قد خسر أمام البرازيل وبريطانيا واليابان، بنتيجة 0-3 في كل مباراة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.