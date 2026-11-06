الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تزايد الأنشطة العسكرية قرب المنشآت النووية في أوكرانيا

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، من المخاطر الجسيمة التي تهدد السلامة والأمن النوويين جراء تصاعد الأنشطة العسكرية بالقرب من المحطات النووية في أوكرانيا، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه العمليات لتجنب وقوع حادث نووي خطير.

وأشار جروسي - في تصريح اليوم - إلى أن الهجمات الأخيرة بطائرات مسيّرة استهدفت الكوادر العاملة في محطة "زابوريجيا" والمدن السكنية المحيطة بها، وأسفرت عن مقتل أحد موظفي المحطة، مما يعكس حجم التهديد المباشر الذي يواجه سلامة الأفراد.

كما نبهت الوكالة إلى استمرار استهداف البنية التحتية للحافة الكهربائية وخطوط التغذية الخارجية المستمرة؛ وهو ما يضاعف من هشاشة المنشآت النووية ويعرض أنظمة التبريد الحيوية للمخاطر.