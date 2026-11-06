ولي العهد الأردني يطلع على أحدث تقنيات الطائرات المسيرة والأنظمة المضادة لها في إستونيا

أطلع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، في مقاطعة يارفا بإستونيا، على عروض حية لمنظومات الطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة لها، بمشاركة شركات متخصصة في الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الأمن والدفاع الجوي.



وشملت العروض استعراض أحدث تقنيات منصات الطائرات المسيّرة وأنظمة التحكم والمراقبة الجوية، إلى جانب حلول الاستخبارات الميدانية ومنصات مراقبة الحدود المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الإستونية الفريق أندروس ميريلو.



والتقى ولي العهد الأردني رئيس البرلمان الإستوني لاوري هوسار، على هامش العرض الدفاعي الذي أقيم في ميدان نورمسي الجوي، حيث بحث الجانبان سبل الاستفادة من التجربة الإستونية في مختلف المجالات، خاصة المجال الدفاعي.



كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات بين الوفود البرلمانية.



ورافق ولي العهد خلال الزيارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات، ومدير مكتبه زيد البقاعين.