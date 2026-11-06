جزء من ذاكرة أجيال.. السفير الإماراتي يزور محمد الحلو في المستشفى

حرص السفير الإماراتي حمد الزعابي على زيارة الفنان الكبير محمد الحلو في المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية، معربًا عن تقديره لمسيرته الفنية وما تركه من أثر في وجدان الجمهور العربي.

ونشر السفير حمد الزعابي، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، صورة تجمعه بالفنان محمد الحلو خلال الزيارة، وأرفقها برسالة إنسانية عبّر فيها عن مشاعر المحبة والتقدير للفنان الكبير.

وقال الزعابي في منشوره: «سعدت بزيارة الفنان الكبير والقدير محمد الحلو في المستشفى، للاطمئنان عليه وعلى صحته، في لقاء حمل الكثير من الود والمحبة والتقدير».

وأضاف أن محمد الحلو ليس مجرد صوت أطرب الجمهور، بل يمثل جزءًا من ذاكرة أجيال ارتبطت أغنياته بلحظات لا تُنسى، مشيرًا إلى أن صوته لا يزال حاضرًا في تفاصيل الذكريات الجميلة.

وتابع السفير الإماراتي أن الفن الأصيل لا تصنعه الأصوات وحدها، بل تصنعه المشاعر والذكريات والمحبة التي يتركها أصحاب الفن في قلوب الناس.

واختتم منشوره بالدعاء للفنان محمد الحلو بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى أسرته ومحبيه وجمهوره بكامل الصحة والعافية.