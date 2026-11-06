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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالورود .. استقبال حافل لبعثة التجديف الشاطئي بعد إنجاز تاريخي في أولمبياد الشباب

استقبال حافل لبعثة التجديف الشاطئي
استقبال حافل لبعثة التجديف الشاطئي
أ ش أ

استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي، العائدة من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، وسط استقبال حافل بالورود والأحضان من مسؤولي الاتحاد المصري للتجديف وأهالي وأصدقاء اللاعبين، تقديرًا لما حققته البعثة من نتائج مميزة في أول ظهور رسمي للعبة ضمن المنافسات الأولمبية.

تقدم مستقبلي البعثة بصالة الوصول وفد من الاتحاد المصري للتجديف، ضم القبطان محمد سلامة وإيهاب زارع، عضوي مجلس الإدارة، ووليد محمود عبدالمنعم، رئيس لجنة البروتوكولات والشراكات بالاتحاد، إلى جانب حضور كبير من أسر اللاعبين الذين حرصوا على استقبال الأبطال والتعبير عن سعادتهم بما تحقق من نتائج مشرفة.

وكتب ثنائي المنتخب المصري، يوسف سلامة وعاليا عطا، اسميهما في سجلات المنافسات الأولمبية، بعدما تصدرا الترتيب في التصفيات التمهيدية لسباق الزوجي المختلط، بزمن قدره 2:26.51 دقيقة، متفوقين على منتخبات قوية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا وتركيا، قبل تسجيل زمن 2:21.32 دقيقة في دور الـ16 أمام منتخب النمسا، الذي توج لاحقًا بالميدالية الفضية.

وعلى مستوى منافسات الفردي رجال، قدم يوسف سلامة مستويات قوية، ونجح في التفوق على لاعب المكسيك بدور الـ16 بزمن 2:21.01 دقيقة، ليحجز مقعده في نصف النهائي، قبل أن ينهي مشاركته في المركز الرابع أولمبيًا، عقب خوض نهائي المجموعة الثانية بزمن 2:24.20 دقيقة، وبفارق 63 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الأول المجري.

وضمت البعثة المصرية الكابتن مصطفى العطار رئيسًا للبعثة، والكابتن هند عصام فرحات مدربة المنتخب، والكابتن علاء رزق إداريًا، حيث قدم الجهاز الفني والإداري جهودًا كبيرة خلال المنافسات، انعكست على ظهور اللاعبين بصورة مشرفة.

يأتي هذا الإنجاز ليعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف الشاطئي في مصر، والجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة اللواء شريف القماطي، في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، وتعزيز حضور الرياضة المصرية على الساحة الأولمبية.

مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب الوطني داكار 2026

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