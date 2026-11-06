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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بيان رسمي من مجلس مدينة منوف بشاة واقعة رئيس وحدة محلية

رئيس الوحدة المحلية
رئيس الوحدة المحلية

أصدرت الوحدة المحلية بفيشا الكبرى بمركز منوف بياناً عاجلاً للرأي العام، اليوم، لكشف حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن ادعاءات كاذبة من أحد المواطنين بشأن قيام رئيس الوحدة بطلب مبالغ مالية.

​وأكدت الوحدة في بيانها أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ يفيد بقيام مواطن من قرية "هيت" بغلق طريق مدخل القرية وبناء مبنى مخالف دون تصريح، مشيرة إلى أن المعاينة الميدانية التي أجراها رئيس الوحدة ومهندسة التنظيم أثبتت صحة البلاغ، ورصدت مخالفات صارخة شملت غلق الطريق، وعدم إخطار الجهة الإدارية باستكمال الترخيص، وغياب عقود المقاولة والإشراف الهندسي، فضلاً عن بناء "سندرة"، وبرج مخالف، وارتفاعات وتعديات على حرم الجار، ودون التقدم بأي طلب تصالح.

​وشددت الجهات المعنية على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المبنى المخالف، كما تم تحريك بلاغات رسمية عبر مباحث الإنترنت بمديرية أمن المنوفية لملاحقة مروجي الشائعات ومقاطع الفيديو المفبركة التي تستهدف التشهير برئيس الوحدة.

​واهابت الوحدة المحلية بأهالينا الكرام بمركز ومدينة منوف عدم الانسياق وراء الادعاءات المغرضة، مؤكدة التزامها التام بتطبيق القانون وخدمة المواطنين بكل شفافية وحياد، مع إرفاق كافة المستندات وصور المخالفات للرأي العام.

المنوفية محافظة المنوفية مجلس مدينة منوف رئيس الوحدة المحلية فيشا الكبري

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