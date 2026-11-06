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الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة احتجاجات اليهود الحريديم الرافضين للتجنيد الإجباري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة احتجاجات اليهود الحريديم الرافضين للتجنيد الإجباري

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية و اليهود الحريديم
اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية و اليهود الحريديم
فرناس حفظي

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق تدخل الشرطة الإسرائيلية لتفريق احتجاجات نظمها يهود حريديم في إسرائيل رفضًا لسياسة التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت مشاهد مقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات السوشيال ميديا،  اشتباكات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، وسط اتهامات باستخدام القوة البدنية ضد المحتجين، والاستعانة بوحدات الشرطة الخيالة لتفريق التجمعات.

وتأتي الاحتجاجات في ظل استمرار الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، وهي القضية التي تمثل أحد أبرز ملفات الانقسام السياسي والاجتماعي في إسرائيل.

ويعارض قطاع من اليهود الحريديم إلزام طلاب المدارس الدينية بالخدمة العسكرية، تمسكًا بتفرغهم للدراسة الدينية، في حين تتصاعد المطالب داخل إسرائيل بتوسيع نطاق التجنيد ليشمل الفئات المعفاة.

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