روما تطالب بإطلاق سراح ناشطين إيطاليين احتجزتهم إسرائيل بالضفة الغربية

صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن الخارجية الإيطالية تعمل على تأمين إطلاق سراح عدد من النشطاء الإيطاليين الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية اليوم قرب قرية "كفر نعمة" في الضفة الغربية، أثناء مشاركتهم في أنشطة لدعم المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان اليوم الجمعة - أنه تتم متابعة القضية مع السفارة والقنصلية والتواصل مع السلطات الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنيها الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية، والحصول على توضيحات بشأن ملابسات احتجازهم، وضمان تقديم المساعدة القنصلية اللازمة.

ولفتت إلى أن التقارير تشير إلى أن الاعتقال شمل عددا من المتطوعين الدوليين، من بينهم أربعة نشطاء إيطاليين وصحفيان إيطاليان، مضيفا أن التحقيقات النهائية لا تزال جارية لتحديد العدد الدقيق وهوية المواطنين الإيطاليين.

وأضافت أنه من المقرر نقل مجموعة النشطاء إلى مركز مطار بن جوريون غدا؛ حيث سيتم احتجازهم، قبيل بدء إجراءات الترحيل التي ستتم على متن أولى الرحلات الجوية المتاحة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي – في تصريح - إنه تتم متابعة الوضع عن كثب، مؤكدا أن الإيطاليين المحتجزين في الضفة الغربية لم يرتكبوا أي ذب ، معربا عن أمله في عودتهم في أقرب وقت ممكن.