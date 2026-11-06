لميس الحديدي: الدولار يتراجع دون الـ 54 جنيهًا بعد الانتخابات الأمريكية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن التأثيرات الاقتصادية لنتائج الانتخابات الأمريكية بدأت تظهر بالفعل، ولو بصورة طفيفة، مشيرة إلى أن الأسواق شهدت تراجعًا في أسعار النفط وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في تطورات تستحق المتابعة خلال الأيام المقبلة.

تراجع النفط والدولار بعد الانتخابات الأمريكية

وأضافت الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن سعر صرف الدولار انخفض إلى ما دون مستوى 54 جنيهًا، معتبرة أن هذا المستوى يمثل مؤشرًا مهمًا لمتابعة تطورات سوق الصرف، خاصة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستكشف مدى استمرار التراجعات في أسعار النفط وسعر صرف الدولار، مؤكدة أهمية متابعة التحركات الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على اتجاهات الأسواق في أعقاب نتائج الانتخابات الأمريكية.