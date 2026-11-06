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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: زيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت للعاملين بالمهن الطبية حتى 47%

متحدث وزارة الصحة
متحدث وزارة الصحة
محمد كمال

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل المسار الثاني من الحوافز المالية الجديدة للعاملين بالمهن الطبية، والذي يتضمن زيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت بنسب متفاوتة تصل إلى نحو 46% أو 47%، فيما تصل الزيادة في مكافآت السهر إلى نحو 43% أو 44%.

تفاصيل زيادات مكافآت العمل المسائي والليلي للفئات الطبية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن هذه الزيادات تأتي ضمن حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، بهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الصحي.

وأضاف أن الزيادات تشمل عددًا من الفئات العاملة بالقطاع الصحي، من بينها الاستشاريون والأخصائيون ومساعدو الأخصائيين والأطباء المقيمون والأطباء المكلفون والصيادلة وأخصائيو التمريض وأخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو التمريض والفنيون الصحيون.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الزيادة ليست مبلغًا موحدًا لجميع العاملين، وإنما تختلف وفقًا للفئة الوظيفية وطبيعة العمل، موضحًا أن متوسط الزيادة يتراوح بين 20% و47%.

وضرب مثالًا بالفنيين الذين كانت المكافآت المقررة لهم تتراوح بين 35 و50 جنيهًا، موضحًا أن الزيادة المقررة لهم تُحسب وفق النسب الجديدة، وأن مبلغ 35 جنيهًا الذي ذكره يمثل متوسط الزيادة وليس قيمة المكافأة التي يحصل عليها العامل حاليًا.

تفاصيل زيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت

وأوضح عبد الغفار أن الزيادات تتعلق بمكافآت العمل خلال فترتين، الأولى من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً، والثانية من الساعة الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا.

وأشار إلى وجود جدول يحدد قيمة الزيادة وفقًا للفئة الوظيفية وطبيعة النبطشية أو العمل خلال فترات السهر والمبيت، بما يراعي اختلاف طبيعة المسؤوليات والمهام بين الفئات المستفيدة.

وردًا على التساؤلات بشأن قيمة الزيادة الفعلية في كل نبطشية، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن النسب تختلف من فئة إلى أخرى، وأن الحديث عن متوسط الزيادة لا يعني حصول جميع العاملين على المبلغ نفسه، مشيرًا إلى أن تفاصيل الاستحقاق تتحدد وفق الجدول المخصص للفئات الوظيفية المختلفة.

المهن الطبية مكافآت النبطشيات حوافز الصحة حسام عبد الغفار

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