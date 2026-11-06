مصطفى بكري يطالب بتقنين أوضاع المنازل المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف

طالب الإعلامي مصطفى بكري بمراجعة أوضاع المنازل المقامة منذ عقود على أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف، ووضع آليات عادلة لتقنين أوضاعها، في ظل شكاوى المواطنين من المطالبات المالية والغرامات والقضايا التي أعيد فتحها بعد سنوات طويلة.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الأسر فوجئت بمطالبات مالية تصل إلى نحو 40 ألف جنيه للمنزل الواحد في حالات تتعلق بأراضي الإصلاح الزراعي، رغم سداد مقابل انتفاع سابق بلغ 15 جنيهًا للمتر سنويًا، إلى جانب مطالبات بنحو 7500 جنيه لإجراءات التصالح والتقنين.

وشدد بكري على ضرورة مراجعة أوضاع هذه المنازل، ومراعاة طبيعة الحالات التي استقرت فيها الأسر منذ عقود وتوارثت الإقامة بها عبر أجيال، مطالبًا هيئة الإصلاح الزراعي بتوضيح أسس احتساب المستحقات المالية ووضع حلول مناسبة لتقنين الأوضاع.