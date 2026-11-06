اتحاد التنس يهنئ هنا أحمد سيد لتتويجها بلقب Les Petits As – Africa Playoffs 2026

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تقدم الاتحاد المصري للتنس بخالص التهنئة إلى اللاعبة هنا أحمد سيد بعد تتويجها بلقب بطولة Les Petits As – Africa Playoffs Wilson 2026 تحت 14 سنة، المقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، لتضيف إنجازًا جديدًا للتنس المصري.

وعبر الاتحاد المصري للتنس، في بيان، عن خالص التمنيات للاعبة وبالمزيد من النجاحات والإنجازات.

وكان مروان الطيار خسر فى المباراة النهائية بمنافسات فردي الناشئين تحت 14 سنة.

وبصعودهما إلى المباراة النهائية للبطولة تأهل الثنائي مروان الطيار وهنا أحمد سيد إلى النهائيات العالمية للبطولة في فرنسا.