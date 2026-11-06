فاز فريق شباب كرة السلة بالنادي الأهلي تحت 16 عامًا، على فريق شباب الزمالك، اليوم الجمعة على صالة نادي الزمالك، بنتيجة 98-27 ضمن أولى مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط.

«شباب سلة الأهلي» يفوز على الزمالك في دوري المرتبط

بدأت المباراة بأداء قوي من جانب لاعبي الأهلي، وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 23-3، وفي الفترة الثانية واصل شباب الأهلي تقدمهم بنتيجة 52-15، وفي الفترة الثالثة تمكن «شباب سلة الأهلي» من زيادة الفارق على منافسه بنتيجة 79-22، ليحسم الفريق اللقاء لصالحه في النهاية بنتيجة 98-27. ‎



وحل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي ضيفًا حاليًّا على نادي الزمالك ضمن أولى مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط.