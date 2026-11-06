مصطفى بكري: يا حكومة متعقديش الدنيا.. مش كل حاجة الرئيس هيتدخل ويحلها

دعا الإعلامي مصطفى بكري الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وعدم تعقيد الأمور أمام المواطنين، مؤكدًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض الملفات يسهم في حل المشكلات، لكن لا ينبغي أن تتحول كل قضية إلى ملف يُعرض على الرئيس شخصيًا.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد:"يا حكومة متعقديش الدنيا.. مش كل حاجة الرئيس هيتدخل ويحلها".

وشدد على ضرورة أن تتحمل الجهات الحكومية مسؤولياتها في التعامل مع مشكلات المواطنين، قائلًا إن المسؤولين مطالبون بتخفيف الأعباء عن الرئيس والعمل على حل الملفات دون انتظار تدخله في كل مرة.

وأشار إلى أن آراء أبناء منطقة الدلتا تعكس حالة من الارتياح والتقدير الشعبي تجاه الخطوة الأخيرة، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى صوت المواطنين والتعرف على ردود أفعالهم وتقديرهم لهذه الخطوة.