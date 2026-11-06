مصطفى بكري: محاولات التسلل عبر الحدود الجنوبية تهدد ثروات مصر وأمنها القومي

حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة محاولات التسلل عبر الحدود الجنوبية، مؤكدًا أن هذه التحركات تستهدف الاستيلاء على الذهب والثروات الطبيعية، وتسعى إلى إقامة بؤر تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث على الحدود الجنوبية يكشف حجم التهديدات التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى وجود عناصر مسلحة وسقوط قتلى وضبط أعداد من المتسللين، فضلًا عن فرار آخرين، وهو ما يعكس خطورة التحركات التي تستهدف ثروات مصر وأمنها القومي.

دعوة للتماسك الوطني ومواجهة حملات التشكيك

وشدد على أن التماسك الوطني يجب أن يكون عنوان المرحلة الحالية، داعيًا إلى عدم الالتفات لحملات التشكيك التي تستهدف القوات المسلحة أو تروج لها بعض الحسابات والمنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الشعب المصري وطني ومخلص لوطنه، لكن هناك أطرافًا خارجية تسعى إلى إضعاف الدولة وإسقاط الوطن واستهداف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقف عائقًا أمام تحقيق أهدافها.