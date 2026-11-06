قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة

حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت"
حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت"
خاطر عبادة

كشف موقع "أكسيوس" أن حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" ستصل إلى الشرق الأوسط منتصف شهر نوفمبر الجاري.


ضربة محدودة تستهدف المواقع النووية


يأتي ذلك مع تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، تفيد بأن الضربة الأمريكية المحتملة على إيران ستكون محدودة وستقتصر على المواقع النووية.

"جبل الفأس" على رأس القائمة.. وموسكو تحذّر طهران من ضربة وشيكة


وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن روسيا نقلت إلى إيران معلومات تحذيرية بشأن خطط عسكرية أمريكية إسرائيلية تستهدف ما تبقى من البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، وفي مقدمتها منشأة "جبل الفأس" المحصنة تحت الأرض، وسط تصاعد المخاوف من جولة جديدة من الضربات خلال الأيام المقبلة.

وأمس الخميس، أوصت وزارة الخارجية الروسية، المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى إيران وسط استمرار خطر تصعيد الأوضاع في البلاد، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي إنه "نظراً لاستمرار خطر تصعيد جديد حول إيران، فإن توصياتنا للمواطنين الروس لا تزال كما هي. نوصي بالامتناع مؤقتاً عن السفر إلى ذلك البلد حتى يتم حل الوضع. كما نطلب من مواطنينا الموجودين بالفعل في إيران توخي الحذر وتجنب التجمعات والفعاليات العامة والمناطق القريبة من المنشآت العسكرية والحكومية".

ضربة محدودة ومكثفة

 

ويكشف التقرير الإسرائيلي أن الضربة القصيرة والمكثفة ستقتصر على جبل الفأس والبنية التحتية للطاقة.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن ما زالت بحاجة إلى التعامل مع موقع أو موقعين في إيران، مشيرا إلى منشأة "جبل الفأس" النووية، مؤكدا أن بلاده تستطيع التعامل مع الأهداف المتبقية خلال 10 دقائق.

الاجتماع الأول لترامب مع مستشاريه بعد الانتخابات خُصص لإيران


وكان الاجتماع الأول لترامب مع كبار مستشاريه للأمن القومي منذ صدور نتائج الانتخابات قد خُصص لبحث الملف الإيراني.

الاستعدادات العسكرية دخلت مراحلها الأخيرة


وأكد موقع "أكسيوس" أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية دخلت مراحلها الأخيرة لاحتمال استئناف العمليات ضد إيران.


ترامب يتوعد باتخاذ خطوات حاسمة خلال أسبوعين


وأعلن ترامب عزمه اتخاذ خطوات حاسمة خلال أسبوعين لتحديد مسار التصعيد العسكري أو المصادقة على اتفاق مع طهران، ووصل تهديده إلى حد التلويح بتدمير ما تبقى من إيران إذا لم تستجب لمطالب واشنطن.

جبل الفأس أمريكا إيران روزفلت موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

اسبوع الجونة

أسبوع الجونة للصورة يتيح باقات مجانية كاملة لطلاب التخصصات الفنية

عمرو دياب

عمرو دياب يصل دبي استعدادا لحفله في ليلة السبت

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: تعاطفت مع نرجس وحاولت فهم ماضيها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد