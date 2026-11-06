أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة

كشف موقع "أكسيوس" أن حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" ستصل إلى الشرق الأوسط منتصف شهر نوفمبر الجاري.



ضربة محدودة تستهدف المواقع النووية



يأتي ذلك مع تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، تفيد بأن الضربة الأمريكية المحتملة على إيران ستكون محدودة وستقتصر على المواقع النووية.

"جبل الفأس" على رأس القائمة.. وموسكو تحذّر طهران من ضربة وشيكة



وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن روسيا نقلت إلى إيران معلومات تحذيرية بشأن خطط عسكرية أمريكية إسرائيلية تستهدف ما تبقى من البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، وفي مقدمتها منشأة "جبل الفأس" المحصنة تحت الأرض، وسط تصاعد المخاوف من جولة جديدة من الضربات خلال الأيام المقبلة.

وأمس الخميس، أوصت وزارة الخارجية الروسية، المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى إيران وسط استمرار خطر تصعيد الأوضاع في البلاد، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي إنه "نظراً لاستمرار خطر تصعيد جديد حول إيران، فإن توصياتنا للمواطنين الروس لا تزال كما هي. نوصي بالامتناع مؤقتاً عن السفر إلى ذلك البلد حتى يتم حل الوضع. كما نطلب من مواطنينا الموجودين بالفعل في إيران توخي الحذر وتجنب التجمعات والفعاليات العامة والمناطق القريبة من المنشآت العسكرية والحكومية".

ضربة محدودة ومكثفة

ويكشف التقرير الإسرائيلي أن الضربة القصيرة والمكثفة ستقتصر على جبل الفأس والبنية التحتية للطاقة.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن ما زالت بحاجة إلى التعامل مع موقع أو موقعين في إيران، مشيرا إلى منشأة "جبل الفأس" النووية، مؤكدا أن بلاده تستطيع التعامل مع الأهداف المتبقية خلال 10 دقائق.

الاجتماع الأول لترامب مع مستشاريه بعد الانتخابات خُصص لإيران



وكان الاجتماع الأول لترامب مع كبار مستشاريه للأمن القومي منذ صدور نتائج الانتخابات قد خُصص لبحث الملف الإيراني.

الاستعدادات العسكرية دخلت مراحلها الأخيرة



وأكد موقع "أكسيوس" أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية دخلت مراحلها الأخيرة لاحتمال استئناف العمليات ضد إيران.



ترامب يتوعد باتخاذ خطوات حاسمة خلال أسبوعين



وأعلن ترامب عزمه اتخاذ خطوات حاسمة خلال أسبوعين لتحديد مسار التصعيد العسكري أو المصادقة على اتفاق مع طهران، ووصل تهديده إلى حد التلويح بتدمير ما تبقى من إيران إذا لم تستجب لمطالب واشنطن.