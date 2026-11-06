محمد طارق: الموجة الجديدة يفتح أبواب مهرجان القاهرة أمام شباب المحافظات

أكد الناقد محمد طارق المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حرص إدارة المهرجان على دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة من صنّاع السينما للمشاركة في فعالياته، من خلال برنامج «الموجة الجديدة»، الذي يُقام ضمن الدورة السابعة والأربعين، المقرر انعقادها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري.



وأوضح طارق في تصريحات خاصة، أن البرنامج يستهدف استضافة شباب من خارج القاهرة، ومنحهم فرصة حضور العروض والأنشطة السينمائية، بما يسهم في إتاحة التجربة السينمائية أمام مواهب جديدة من مختلف المحافظات المصرية.



ويشهد البرنامج في نسخته الثانية مشاركة 100 موهبة شابة، من بينهم 70 مشاركًا من خارج القاهرة يمثلون 23 محافظة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.



وأكد طارق أن عملية استقبال الأفلام وتقييمها تكشف في كل دورة عن مواهب واعدة وأصوات سينمائية جديدة، تسعى إدارة المهرجان إلى منحها مساحة للظهور والتواصل مع الجمهور والمتخصصين.

كما أشار إلى أهمية توسيع آفاق التعاون السينمائي بين مصر والصين وغيرها من الدول، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتبادل الثقافي والتوزيع السينمائي، ويساعد الأفلام المصرية على الوصول إلى أسواق وجماهير مختلفة.



ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا، إذ تأسس عام 1976 على يد الناقد والكاتب كمال الملاخ، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى.



ويحظى المهرجان باعتراف الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام «FIAPF»، ويواصل دوره بوصفه منصة لعرض أبرز التجارب السينمائية العربية والعالمية، ودعم المواهب الجديدة، وتعزيز الحوار بين السينمائيين والجمهور.

